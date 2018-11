Dieter Bohlen & Carina: Hochzeits-Hammer!

hat immer noch Schmetterlinge im Bauch. Wenn er über seinen Schatz Carina spricht, kommt er aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. "Sie hat für mich alles auf eine Karte gesetzt, alles für mich aufgegeben. Ihr war egal, was andere erzählen. Das schätze ich an ihr", verriet er kürzlich "Bunte". Zwei gemeinsame Kinder krönten ihre Liebe. Vor den Traualtar haben sich die beiden allerdings noch nicht gewagt. Oder doch?

Carina übernahm Dieters Instagram-Account

Auf brachte Carina die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln. Gestern übernahm sie die aktuelle Folge von "Dieters Tagesschau". "Hi! Dieter wollte, dass ich heute seine Tagesschau übernehme, also 'Hallo bei Carinas Tagesschau'", kündigte sie in dem kurzen Clip an. "Wir sind hier in meinem Büro. Hier bin ich täglich und arbeite als Frau im Hintergrund." Carina kümmere sich um diverse Anfragen und koordiniere die Termine ihres Mannes.

"Es wurde aber auch Zeit, dass ihr Mann und Frau werdet"

Doch ein Detail fiel den Fans sofort ins Auge. Sie setzte den Hashtag #myhusbandismyboss (#MeineEhemannistmeinBoss). Ups, hat sich da etwa jemand verplappert? Bisher wollte sich noch keiner der Turteltauben dazu äußern. Doch die Follower sind sich sicher: Dieter und Carina haben heimlich geheiratet! "Na endlich! Es wurde aber auch Zeit, dass ihr Mann und Frau werdet!", freute sich ein Follower. Es ist sicherlich nur eine Frage der Zeit, wann Carina und Dieter die frohen Nachrichten offiziell verkünden...