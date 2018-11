Dieter Bohlen & Carina: Intime Sex-Beichte!

Spätestens seit dem seinen -Account hat, lernen ihn die Fans von einer ganz anderen Seite kennen. Der Pop-Titan zeigt sich privat wie noch nie.

Dieter Bohlen: Zoff im Protz-Palast! Carina wehrt sich gegen den Macho

Dieter Bohlen: Sex-Beichte

Und mit der Offenheit macht er auch vor laufenden -Kameras nicht Halt. In einem Interview mit ließ er jetzt sogar die Sex-Bombe platzen! In den 12 Jahren Beziehung mit Carina ist der nämlich sogar noch besser als am Anfang. "Auch der Sex ist besser geworden. Man kennt sich jetzt besser. Jetzt ist alles irgendwie tiefer. Man kann besser zwischen den Worten lesen, was der andere so meint. Man ist empathischer drauf", verrät er.

Puh, eine ganz schön intime Beichte.

Dieter Bohlen und Carina sind happy

Vor 12 Jahren lernten sich Dieter Bohlen und Carina Walz kennen und lieben. Seit dem sind die Zwei unzertrennlich. Und auch heute - nach so vielen Jahren - sind die beiden noch frisch verliebt. "Wir waren nach drei Monaten genau so, wie wir jetzt nach zwölf Jahren sind. Wir vertrauen uns voll, wir können uns aufeinander verlassen. Das ist total innig", schwärmt der 64-Jährige. Und dieses Glück ist ihnen auch deutlich ins Gesicht geschrieben...