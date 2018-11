Dieter Bohlen & Carina: Jetzt lüften sie ein süßes Geheimnis!

Seit bei " " aktiv ist, teilt der Star immer wieder Nachrichten mit seinen Fans, die Einblicke in sein Privatleben geben. Eine Nachricht sorgt nun allerdings für besonders viel Aufsehen...

Dieter Bohlen: Heftige Attacke gegen Thomas Anders

Dieter Bohlen ist "Instagram"-Profi

Seit knapp neun Monaten haben die Fans von Dieter Bohlen regelmäßig bei "Dieters Tagesschau" die Möglichkeit, ihr Idol live und in Farbe zu bewundern. Dieter konnte sich in kürzester Zeit eine wahre "Social Media"-Fan Gemeinde aufbauen, von der er für seine Clips immer wieder gefeiert wird. Eine der neusten Aussagen des Pop-Titan lässt alle Fan-Herzen nun jedoch doppelt hoch schlagen...

Dieter Bohlen & Carina sprechen über ihr süßes Geheimnis

Das Dieter und seine Carina ein absolutes Traumpaar sind, ist definitiv nichts Neues. Die beiden wirken nach wie vor so verliebt, wie am ersten Tag. So verrät Dieter auch via "Instagram": "Neben der täglichen Portion Vitamine gehört auch das gewisse Etwas zum gesunden Bohlen- : die nötige Dosis Liebe!" Was für eine süße Beichte. Mal sehen, ob uns der Pop-Titan in der nächsten Zeit mit noch mehr Liebes-Tipps dieser Art versorgen wird. Wir freuen uns jedenfalls schon jetzt.