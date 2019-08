Reddit this

Dieter Bohlen & Carina: Süße Verkündung am Jahrestag!

hat immer noch Schmetterlinge im Bauch. Carina Walz ist die große Liebe des Hitmachers. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. "Sie hat für mich alles auf eine Karte gesetzt, alles für mich aufgegeben. Ihr war egal, was andere erzählen. Das schätze ich an ihr", schwärmte er kürzlich im Interview mit "Bunte".

Dieter Bohlen: "Zufälle bestimmen unser Leben"

Zum Jahrestag macht Dieter seiner Carina jetzt eine romantische Liebeserklärung via . "Gestern Nacht vor 13 Jahren haben wir uns durch Zufall auf Mallorca kennengelernt. Zufälle bestimmen unser Leben.", verkündet der verliebte Dieter auf seinem Instagram-Account. Und dann hat er auch noch einen Tipp für seine Fans parat: "Geht raus und findet auch Euer Glück. Zu Hause sitzen und warten bringt nichts."

Dieter Bohlen will es nochmal wissen

Doch nicht nur in der Liebe läuft's bei Dieter rund. Sein Album "Dieter feat. Bohlen" landete direkt auf Platz 1 der Itunes-Charts. Im Herbst geht der Poptitan auf große Deutschland-Tour. "Bei der Tour geht es ja nicht darum, dass Dieter den besten Sänger sucht. Es ist nicht so wie bei , der auf die Bühne kommt und seine Titel singt. Ich präsentiere vor allem meine Instagram-Rubriken, erzähle die Geschichten hinter den Songs und mache mit den Leuten Quatsch", verrät Dieter bereits der Deutschen Presseagentur. Da können sich die Fans ja auf was freuen!

