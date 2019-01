Dieter Bohlen & Carina: Zuckersüße Baby-News!

Zwei gemeinsame Kinder haben Dieter und Carina bereits. Doch das ist dem 64-Jährigen noch nicht genug...

Dieter Bohlen: Kommt das nächste Bohlen-Baby?

Mit sprach jetzt ganz ehrlich über die Familienplanung- Und die ist noch lange nicht abgeschlossen. "Ich kann mir in meinem Leben alles vorstellen. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Familiengestaltung abgeschlossen ist. Aber das ist, ich weiß es nicht, das ist nicht in der Pipeline, sage ich mal jetzt, das ist jetzt nicht das, worüber wir den ganzen Tag reden, aber möglich ist es." Der Pop-Titan ist also noch offen für alles. Doch wie sieht es mir Carina aus?

Auch die antwortet nur grinsend: "Möglich ist alles." Scheint als könnten sich die Kids von Dieter noch auf ein Geschwisterchen gefasst machen...

Dieter Bohlen & Carina: Intime Sex-Beichte!

Dieter Bohlen hat insgesamt sechs Kinder

Der RTL-Star ist eben durch und durch Papa. Neben den zwei gemeinsamen Kindern mit Carina, hat Dieter noch vier weitere Kids aus seinen vergangenen Beziehungen. Mit seiner Ex Erika hat er drei Kinder, aus der Beziehung mit stammt außerdem Sohn Maurice.