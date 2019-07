Dieter Bohlen & Carina: Zuckersüße Liebes-News

Seit 12 Jahren sind und seine Carina jetzt happy. Ihr Glück haben sie eigentlich immer sehr privat gelebt. Doch jetzt sprechen sie ganz offen über ihre Liebe...

Dieter Bohlen und Carina: Zauberhafte Familien-News!

Dieter Bohlen & Carina: Das Liebesgeheimnis

Dieter Bohlen vertraut keinem so sehr, wie seiner Freundin Carina. Deswegen ist sie auch mehr als seine Lebenspartnerin. "Zuhause bin ich ganz klar, und das möchte ich auch sein, Mama und Partnerin. (...) Also ich mache alles, Dieters Termine, Koordination, Werbeverträge, Rechnungen, andere Sachen, also alles was so im Büro anfällt, das mache ich. (...) Er ist auch froh, dass er mich hat, weil er mir absolut vertraut. Und anders würde das auch gar nicht gehen, weil wir möchten kein großes Team zu Hause haben, was zu Hause arbeitet", erklärt sie stolz bei "Exclusiv Weekend".

Doch das ist nicht ihr einziges Beziehungsgeheimnis. "Ehrlichkeit, so das ist . . . Wir sind ein gutes Team, wir passen aufeinander auf, wir haben die gleichen Vorstellungen vom Leben, wie das Leben sein soll, familiär, beruflich", so Carina weiter.

Dieter Bohlen hat seine ""super Frau gefunden"

Und Dieter Bohlen weiß genau, was er an seiner Liebsten hat. Deswegen bekommt sie vor laufenden Kameras auch gleich eine süße Liebeserklärung: "Ich habe meine super Frau gefunden!" Hach, wie süß...