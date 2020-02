Dieter Bohlen & Carina: Zuckersüßes Geheimnis gelüftet!

So privat zeigen sich Dieter Bohlen und Carina Walz nur selten! In einer Doku geben sie jetzt intime Einblicke in ihre Liebesgeschichte.

Zwischen Dieter Bohlen und seine Carina passt kein Blatt Papier. Seit 2006 sind die beiden mittlerweile ein Paar. Doch wie haben sich die beiden Turteltauben eigentlich kennengelernt?

Carina Walz gab Dieter Bohlen einen Korb

Dieter und Carina trafen das erste Mal in ihrer Diskothek auf Mallorca aufeinander. "Ich habe Carina damals gefragt: Bin ich zu alt für dich?", verrät er in der -Doku "Absolut ". Ihre überraschende Antwort: "Klar bist du zu alt und zwischen uns wird niemals etwas laufen." Autsch! Doch für Dieter war die Abfuhr kein Grund einen Gang runterzuschalten. Im Gegenteil! Carinas Verhalten habe ihn imponiert. "Ich wollte ja eine Frau, die ehrlich ist. Alle anderen haben immer erzählt: 'Du siehst doch immer noch aus wie 20' und so ein Schwachsinn."

So wurden Dieter Bohlen und Carina Walz ein Paar

Carina erinnert sich gerne an das erste Treffen zurück. "Er war ziemlich zurückhaltend. Er hat auch keine besonderen Dieter-Sprüche von sich gelassen", schwärmt sie. Die beiden haben sich regelmäßig getroffen, sind immer wieder mit dem Cabrio durch Mallorca gefahren. Doch dann war Carinas Urlaub zu Ende. Carina vermisste ihren Schatz jedoch so sehr, dass sie eine mutige Entscheidung traf. "Ich habe alles aufgegeben in Berlin und bin zu ihm." Was für eine romantische Liebesgeschichte!

