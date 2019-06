Dieter Bohlen: Das enthüllt er über Helene Fischer!

Reddit this

in Plauderlaune!

Der Poptitan erinnert sich an den Karrierestart von zruück und paludert dabei aus dem Nähkästchen...

Dieter Bohlen: Harte Worte zum neuen Song von Helene Fischer

Gegenüber Radio Hamburg sprach sich das Pop-Urgestein zunächst darüber aus, warum der neue Song "See You Again" von Helene Fischer weit hinter den bisherigen Musik-Erfolgen der Sängerin zurückbleibt und analysiert:

"Das Problem erklär ich Dir. Das liegt am Englisch, der einzige Grund ist Englisch. Es haben ja schon ganz viele große Künstler versucht, wie (…) Grönemeyer, und wollten dann in England oder Amerika auch den Laden stürmen."

Wie der Poptitan vermutet, so würde ein englischsprachiges Album von Helene Fischer in Amerika lediglich von ein paar Leute gekauft werden:

"Sie ist deutsch, sie ist klasse, sie singt toll. Natürlich kann man als Bonustrack auf dem Album Englisch singen für die Fans“, so die Empfehlung des - .

Dies hätte sich bereits zu Beginn der musikalischen Laufbahn von Helene Fischer gezeigt, so enthüllt Dieter Bohlen:

"Helene wollte ja eigentlich englischsprachige Popsängerin sein."

Erst, nachdem ihre Musik bei jeder Schallplattenfirma in Deutschland abgelehnt worden sei, hätte Helene Fischer sich für deutschen Schlager entschieden, so Bohlen weiter:

"Und als dann nichts mehr überblieb, haben sie gesagt 'Komm, dann lass' doch in Deutsch machen'."