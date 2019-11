Dieter Bohlen: Das steckt wirklich hinter der Tour-Absage!

Was ist nur bei los? Obwohl der Pop-Titan seit Jahren ein fester Bestandteil der deutschen Promi-Welt ist und stets auf Hochtouren läuft, scheint er nun ein paar Schritte kürzer zu treten - zum Leidwesen seiner Fans...

Dieter Bohlen verkündet Tour-Aus

"Ich möchte nicht Raubbau an meinem Körper betreiben. Wenn ich jetzt so weitermache, würde ich irgendwann die Quittung dafür kriegen, gesundheitlich. Der Stress ist mir einfach zu viel", verkündete Dieter vor einigen Tagen gegenüber "Bild". Und ergänzt: "Meine Familie ist in diesem Jahr ausgerastet, weil ich durch meine Tournee 2019 so wenig zu Hause war. Die waren von Anfang an gegen die Tour, die ja auch gar nicht als solche geplant war." Für seine Fans eine absolute Schock-Nachricht! Doch damit nicht genug...

Dieter will Zeit für die Familie

Wie Dieter jetzt nochmal bestätigt, steht für ihn im kommenden Jahr seine Familie an erster Stelle. So erklärt er gegenüber " "-"Leute heute": "Nächstes Jahr ist 'family first' bei mir. Und wir wollen noch ein bisschen was auch sehen, ein paar Reisen machen und so weiter." Oh je! Ob seine Anhänger die Zeit ohne ihr Idol wohl überstehen werden? Zumindest können sie Dieter nach wie vor im bewundern, wenn er wieder für " " und " " am Juroren-Pult sitzt. Und davon ab: Dieter hat sich ein wenig Freizeit auch mehr als verdient...

