Dieter Bohlen: Der Ex-DSDS-Juror lässt die Bombe platzen!

Immer wieder machten sich die Fans große Sorgen, dass sich Dieter Bohlen aus dem Showgeschäft zurückziehen könnte. Das ist definitiv nicht der Fall, denn der ehemalige DSDS-Juror denkt noch lange nicht an den Ruhestand. "Klar, seht ihr mich wieder im Fernsehen", verspricht Dieter Bohlen seinen Fans. "Ich will nicht einfach wieder in einer Castingshow irgendwelche Sänger bewerten. Wenn's irgendwie geht, möchte ich natürlich was komplett Neues machen, was euch vom Hocker haut. Und das dauert natürlich", so Dieter Bohlen.