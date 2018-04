Dieter Bohlen: Der Streit eskaliert!

RTL hat am Samstagabend die erste Mottoshow von „Deutschland sucht den Superstar“ gezeigt. Dieter Bohlen schoss in der Show mehrmals gegen seine Jury-Kollegen – eskaliert jetzt der Streit in der Jury?

„Mit dieser Jury habe ich nichts zu tun, die hat RTL ausgesucht“, sagte Dieter Bohlen damals gegenüber der „Bild“-Zeitung. Offenbar hält er nach wie vor nicht viel von seinen Kollegen – das wurde in der ersten Live-Show immer wieder deutlich.

„Ihr wart doch auf Safari beim Recall in Südafrika?“, fragte Oliver Geissen in der Show. „Ja. Ich habe die (seine Kollegen, d. Red.) dreimal da hingeschickt und gehofft, hoffentlich frisst die ein Löwe“, antwortete der Poptitan darauf – damit meinte er die anderen Juroren.

Dieter Bohlen stichelt gegen Ella Endlich

Besonders auf Ella Endlich scheint es Dieter Bohlen abgesehen zu haben. Nachdem die Sängerin die Kandidatin Marie Wegener für ihre Performance lobte und sogar gemeint hat, dass sie die diesjährige Staffel gewinnen kann, sagte Dieter Bohlen darauf: „Das hat sie schon zu vielen gesagt, die dann ausgeschieden sind.“ Autsch! Das hat gesessen. Während der Mottoshow stichelte Dieter Bohlen immer wieder gegen seine Kollegin.

Und wie geht Ella Endlich mit den fiesen Läster-Attacken um? „Wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, fühlt sich Dieter einfach nicht wohl. Es muss bei ihm immer so ein bisschen ausgeteilt werden“, sagte die Jurorin gegenüber „Bild“.