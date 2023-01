Dieter Bohlen: Die ganze Wahrheit über sein unglaubliches Leben

RTL fackelt nicht lange: Mittlerweile steht der Beziehungsstatus zwischen Sender und Bohlen nicht mehr auf „Es ist kompliziert“. Dieter ist zurück bei DSDS – und Silbereisen ist draußen. Nachtragend ist der Pop-Titan nicht. Zu groß ist der Traum, zu Ende zu bringen, was er angefangen hat. (Die 20. Staffel wird die vorerst letzte sein). Mehr Geld soll er nicht gefordert haben (circa 1,25 Millionen Euro pro Staffel bekam er vor seinem Ausstieg). Nur eine einzige Bedingung hatte Bohlen: „Wenn ich nicht der Dieter sein darf, der ich bin, hätte ich nicht zugesagt.“

So startete seine Karriere mit "Modern Talking"

Asien, Südamerika, Australien, Sowjetunion: Als „Modern Talking“ verkaufen Dieter Bohlen und Thomas Anders weltweit 120 Millionen Platten – sechs Millionen in Deutschland. „Brother Louie“ oder „Cheri Cheri Lady“ – ihre Nummer-eins-Hits fehlen heute auf keiner 80er-Party. Legendär sind auch die Markenzeichen des Pop-Duos: Bohlen mit Vokuhila, Trainingsanzug und hoher Stimme; Anders mit dunkler Wallemähne, Lipgloss, Tuben-Bräune, weiten Anzügen in Pastelltönen, „Nora“-Kettchen und Umhänge-Keyboard. Über ihren größten Hit „You’re My Heart, You’re My Soul“ (Doppel-Platin in Südafrika) sagt Bohlen: „Ich gebe zu: Ich wusste nicht, dass wir einen Welthit haben würden, deshalb habe ich den Text mal eben in einer halben Minute hingekliert.“ Länger braucht Bohlen 1984 nicht, um ewigen Kult-Status zu erreichen. Vor 20 Jahren kommt es zur endgültigen Trennung der beiden – Freunde waren sie nie. In seinem Podcast „Modern Talking… Einfach Anders!“ stellt Thomas Anders (59) klar: „Wir sind nicht zerstritten, haben aber auch keine gemeinsame Ebene. Wir mögen uns nicht so.“

Dieter Bohlen: Seine Ex-Frauen

„Ich habe mich voll in den verliebt“, sagt Verona (heute Pooth) damals 1996. Ein Kamerateam besucht die Sängerin („Ritmo de la Noche“) und Dieter Bohlen zu Hause in Tötensen. Die beiden tollen wie frischverliebte Teenies durch den frühsommerlichen Rosengarten und spritzen sich mit dem Gartenschlauch nass. Erst zwei Wochen zuvor haben die Turteltauben in Las Vegas geheiratet – nur zwei weitere Wochen wird die Ehe halten. Verona behauptet später, Dieter habe sie mit seiner Ex-Freundin Nadja Abd el Farrag („Naddel“) betrogen, und stempelt die Kurz-Ehe als „Missverständnis“ ab.