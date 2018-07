Dieter Bohlen: Dieses Bauch-Foto seiner Carina sorgt für Wirbel!

Reddit this

Seit für sich entdeckt hat, teilt er sein Leben mit den Fans. Noch nie hat man den Poptitan so privat erlebt wie jetzt. Da darf natürlich auch seine Liebste Carina nicht fehlen. Immer wieder postet der 64-Jährige auch Bilder seiner hübschen Freundin. Und eins sorgt aktuell für richtig viel Wirbel. Denn alle starren nur auf ihren Bauch...

Dieter Bohlen & Carina Walz: Schock-News nach zwölf Jahren Beziehung!

Dieter Bohlen: Sensationelles Foto seiner Carina

Dieter Bohlen genießt gerade seine Zeit auf Mallorca. Gemeinsam mit Carina entspannt er in der Sonne und lässt es sich richtig gutgehen. Da gehört natürlich auch eine Runde Schwimmen dazu. Also rein in die Badehose und den Bikini - aber vorher noch schnell ein kleiner Schnappschuss. Doch der der sorgt für Wirbel!

Im goldenen Bikini posiert die Freundin von Dieter Bohlen für die Kamera - und alle Blicke sind nur auf den Bauch gerichtet. Denn Carina hat einen Mega-Sixpack! Wow!

"Die Frau hat zwei Kinder und so einen tollen Körper" oder "Wow tolle Figur und bezauberndes Lächeln", schreiben die Follower von Dieter zu dem Bild. Das macht sicher auch den Poptitan ganz schön stolz!

Dieter Bohlen und Carina sind ein Traumpaar

Dieter Bohlen und Carina sind schon seit 2006 ein Paar. Die beiden führen eine skandalfreie Beziehung. Anders als so manche Ex-Freundinnen von Dieter, drängt sich Carina nicht die Öffentlichkeit. "Sie hält sich in der Öffentlichkeit zurück. Aber hinter den Kulissen macht sie unfassbar viel für mich. Zum Beispiel mich lieb haben", lachte Dieter erst kürzlich im Interview mit "Closer". Die beiden haben sich offenbar gesucht und gefunden...