Dieter Bohlen: DSDS-Jury-Eklat - Jetzt packt Leony über ihn aus!

In diesem Jahr sitzen neben "DSDS"-Urgestein Dieter Bohlen auch erneut Pietro Lombardi und die beiden Neuzugänge Katja Krasavice und Leony in der Jury. Doch diese Konstellation scheint nicht so ganz zu harmonieren. Vor Allem Katja kommt so gar nicht mit manchen Sichtweisen des Pop-Titanen klar und schießt mehrfach heftig gegen Dieter. Ihre Meinung zu dem Musiker ist wohl kein Geheimnis mehr, doch was sagt eigentlich Leony zu dem ganzen Drama? Nun sprach sie gegenüber "Bunte" offen über ihren Co-Juroren: