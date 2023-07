Dieter Bohlen: DSDS-Lüge! ER enthüllt die bittere Wahrheit

In seinem "Modern Talking"-Podcast behauptet Thomas nun, dass Dieter damals nie selbst gesungen hat. "Eigentlich weiß das ja nur Dieter Bohlen", so der 60-Jährige. "Also bei mir im Studio hat der noch nie gesungen." Autsch!

Und als wäre das noch nicht bitter genug, legt er sogar noch einen drauf! "Und ich meine, wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man jetzt seine Tour verfolgt hat und das, was man so bei YouTube und so mitbekommt, ist es vielleicht auch ganz gut, dass er nicht singt", poltert er.

Der "Bild"-Zeitung liegt außerdem eine geheime Tonbandaufnahme aus dem Jahr 1986 vor, auf der zu hören ist, dass Dieters Gesangstalent ihm bei "DSDS" bestimmt keinen Recall-Zettel eingebracht hätte...