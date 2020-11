Dieter Bohlen: Eiskalt abserviert!

Die aktuelle "Supertalent"-Staffel ist im vollen Gange! Am Samstagabend flimmerte mal wieder eine neue Folge über die TV-Bildschirme. Auch Burlesque-Tänzerin Mademoiselle Parfait de la Neige wollte die Jury mit einer eigensinnigen "Schwanensee"-Perfomance überzeugen. Mit zwei riesigen Federn tanzte sie über die Bühne, ließ erotisch ihre Hüften kreisen und verrenkte ihre Beine. Doch so richtig konnte sie Dieter Bohlen, Evelyn Burdecki und Co. damit nicht von den Hockern hauen...

