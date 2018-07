Dieter Bohlen: Emotionale Beichte an seine Fans!

Huch, so erlebt man definitiv selten. Eigentlich ist der Pop-Titan für seine direkte und raue Art bei den "DSDS"-Castings bekannt. Doch nun die Wende! In einem rührenden Statement an seine Fans zeigt Dieter nun seine emotionale Seite!

Dieter Bohlen & Carina: Zauberhafter Neuanfang!

Dieter Bohlen: Süße Worte an seine Fans

Seitdem Dieter Bohlen bei "Instagram" unterwegs ist, versorgt er seine Fans immer wieder mit Schnappschüssen und Videos, die ihn in seinem privaten Alltag zeigen. So auch jetzt. In seinem neusten Post wendet sich Dieter bei einem romantischen Sonnenuntergang auf Mallorca mit einer emotionalen Beichte an seine Anhänger. Dabei berichtet er: "So ein Sonnenuntergang, da denkt man, wow, jetzt ist wieder so ein schöner Tag zu Ende." Ebenfalls fügt er hinzu, dass man sich aber auch auf den nächsten Tag freuen sollte. Dieter ist der Meinung: "Und das müsst ihr auch! Es gibt nichts Schöneres als dieses Leben. Ihr habt nur eins, macht das Beste draus!" Das so viel Gefühl nicht unkommentiert beleibt, ist klar.

Dieter Bohlen: Seine Followers sind gerührt

Wie unter dem Post von Dieter deutlich wird, scheint er mit seinem Clip bei seinen Followers voll ins Schwarze getroffen zu haben. So überschütten sie Dieter dafür mit einer Vielzahl von Komplimenten wie: "Einfach nur herrlich und so beruhigend, genieße es lieber Dieter" sowie "Irgendwie möchte man dich einfach umarmen". Mehr Fan-Liebe geht echt nicht. Mal sehen, mit was uns Dieter als nächstes überraschen wird. Wir freuen uns schon jetzt!