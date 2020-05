Dieter Bohlen: Enthüllt! Er spricht über die neue DSDS-Jury

Viele „ “-Fans sind schon seit Wochen in großer Sorge. Immer wieder kochen Gerüchte auf, die sich mit der Zukunft der aktuellen Jury beschäftigen. So heißt es sogar, dass Pietro Lombardi und in der nächsten Staffel nicht mehr am Start sein werden!

Dieter Bohlen packt aus

Nun schaltet sich ein und spricht offen über die aktuelle Lage. „Die Fake- explodieren“, grinst er in einem Video auf seinem -Kanal. Ihm sei bewusst, dass man derzeit viel über seine Jury-Kollegen von „Deutschland sucht den Superstar“ und seinen Freund von „ “ spreche.

„Alles Quatsch, Leute! Nichts und gar nichts ist entschieden“, so Dieter. Bruce werde definitiv auch in der nächsten „Supertalent“-Staffel dabei sein. Und er fügt hinzu: „Ich liebe Oana. Ich liebe Pietro. Alles total nette Kollegen.“ Doch die aktuelle Corona-Lage mache die die Sache ziemlich kompliziert.

„Wir wissen selber nicht so genau, wie es weitergeht. Aber sobald irgendwas wirklich entschieden ist, wisst ihr doch, dann haue ich das hier raus. Seid alle entspannt, alles wird gut“, beruhigt der 66-Jährige seine Fans.

Mager-Schock! Was ist nur mit Dieter Bohlen los?