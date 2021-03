Dieter Bohlen: Enthüllt! So lief das letzte Gespräch mit RTL

Wie die "BILD"-Zeitung berichtet, hatte Dieter kurz vor der offiziellen Verkündung einen Termin mit den neuen RTL-Chefs Stephan Schäfer und Henning Tewes in Hamburg. Dort wurde ihm verkündet, dass sein Vertrag nicht verlängert wird. Der Grund? Die direkte Art des Poptitans passt nicht mehr zu ihrem Konzept. RTL will in Zukunft vor allem als "Familiensender" wahrgenommen werden. Damit war das Aus nach fast 20 Jahren besiegelt.