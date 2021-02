Dieter Bohlen: Er lässt die DSDS-Bombe platzen

Große DSDS-Überraschung

Unter dem neuesten Instagram-Video des Pop-Titans macht eine Userin ihrem Ärger Luft. Die aktuelle "DSDS"-Staffel scheint ihr einfach nicht zu gefallen. "Ging so, Dieter. Hoffe, die nächste wird noch besser. Irgendwie ist es nicht mehr so, wie es mal war. Müsst am Konzept mal was ändern", feuert sie. Auch andere Fans haben die Hoffnung offenbar schon aufgegeben.

Doch das will der 66-Jährige nicht unkommentiert lassen! "Es kommt noch tolle Talente", verspricht Dieter. "Früher haben wir die Guten immer alle in die ersten Folgen geballert." Es wird also definitiv noch große Überraschungen in der Show geben! Es bleibt weiterhin spannend...