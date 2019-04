Dieter Bohlen: Er spricht über das Aus

ist ein echtes Multitalent. Er schreibt nicht nur einen Hit nach dem nächsten, sondern gehört auch zu den beliebtesten -Gesichtern des Landes. Bei "DSDS" und " " zieht er regelmäßig die Massen vor die Bildschirme. Doch jetzt sprach er über sein Show-Aus...

Macht Dieter Bohlen endgültig Schluss?

Ein Abschied? Kommt für den Dieter nicht infrage! "Man kann nicht müde werden, es immer wieder zu sagen, wie bekloppt, wie erfolgreich und "Das Supertalent' sind. (...) Ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, eines Tages zu Hause zu sitzen", stellte er jetzt bei "Exclusiv Weekend" klar. "Wenn ich meine Ex-Kollegen beim Arbeiten zusehen würde und ich sitze nur zu Hause - das würde mir wehtun!"

Das sind Dieters Zukunftspläne

Dieters Fans können also aufatmen! Der Poptitan wird dem deutschen TV noch etwas erhalten bleiben. Und auch sonst ist sein Terminkalender prall gefüllt. Im geht der 65-Jährige wieder auf Tour. Und auch ein neues Album ist geplant. "Ein Album, wo ich selber singen werde, ein paar neue Titel, ein paar ältere Titel. Ich werde zum Beispiel 'You're my Heart, You're my Soul' selber mal singen. Ich will aber auch neue Titel komponieren“, erzählte er gegenüber . Wir dürfen also gespannt sein!