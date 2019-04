Dieter Bohlen: Er sucht eine neue Frau!

Reddit this

Kumpels helfen sich gegenseitig! Das dachte sich jetzt auch (65). Für seinen Freund (26) spielt der Poptitan jetzt Amor! Holt er den Dauer-Single aus der Liebes-Krise?

Denn während Dieters Herz seit dreizehn Jahren Carina (34) gehört, leidet sein Jury-Kollege unter dem Alleinsein. Immer wieder beklagt sich Pietro, wie sehr er sich nach der Trennung von Sarah (26) im Oktober 2016 eine Partnerin wünscht. „Das schöne Gefühl vermisse ich“, gibt er zu. Mit dem Alleinsein soll jetzt endlich Schluss sein!

Der Chef höchstpersönlich hält nun für seinen Schützling Ausschau nach einer geeigneten Partnerin. Und wo bietet sich die Frauen-Suche besser an, als bei Deutschland sucht den Superstar? In der Sendung hat sich Pietro immerhin schon einmal verliebt. Und die Auswahl an potenziellen Freundinnen ist groß: Viele Mädels wollen 2019 gewinnen! Das Beuteschema des Musikers: Hübsch, dunkelhaarig und wegen seines Sohnes Alessio (3) auch kinderlieb.

Dieter Bohlen sucht eine neue Liebe für Pietro

Nach diesen Kriterien sucht Dieter Bohlen eine neue Liebe für Pietro. Fragt in fast jeder Show die Kandidatinnen nach ihrem Beziehungs-Status aus.

Ob die Richtige dabei ist? Das Zeug zum Kuppel-König hat er jedenfalls! Vergangenes Jahr gab der 65-Jährige schon (40) hilfreiche Männer-Tipps. Und siehe da: Mit Bart Willemsen (29) hatte die Holländerin schon kurz darauf ihren Traum-Prinzen gefunden - auch wenn's nicht lange hielt.

Hoffentlich hat Dieter auch bei Pietro den richtigen Riecher und verhilft ihm zum großen Glück!