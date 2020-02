Dieter Bohlen: Ernüchternde Beichte!

Huch, so kennen wir Dieter Bohlen ja gar nicht. In einer ehrlichen Beichte schüttet der Pop-Titan nun sein Herz aus...

Eigentlich ist Dieter Bohlen dafür bekannt, dass er sich zu privaten Themen weitestgehend bedeckt hält. Umso verwunderlicher somit das jüngste Statement vom Pop-Titan...

Nadja Abd el Farrag: Tragischer Tiefpunkt!

Dieter Bohlen hat eine bewegte Vergangenheit

Das in den vergangenen Jahren kein Kind von Traurigkeit war, ist definitiv nichts Neues. So war er unter anderem kurz mit verheiratet, mit Naddel liiert und führte eine Beziehung mit Estefania Köster. Seit 2006 geht Dieter nun mit seiner Carina durchs Leben und könnte glücklicher nicht sein. Doch jetzt das Traurige! Wie der Sänger nun berichtet, gibt es die ein oder andere Lebensstation, die er im Nachhinein bereut...

Dieter zeigt sich tiefsinnig

Wie Dieter jetzt berichtet, kann er im Nachhinein nicht verstehen, warum er mit manchen Frauen in seinem Leben liiert war. So erklärt er gegenüber " ", in Bezug zum Thema rosarote Brille in seiner Vergangenheit: "Ja, das wäre interessant. Dann wäre ich jetzt höchstwahrscheinlich nur ein Mal verheiratet." Hoppla! Definitiv ehrliche Worte, die intime Einblicke in sein Innerstes geben. Ob uns Dieter in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Infos dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein...

