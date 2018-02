Dieter Bohlen: Erschütternde Nachrichten von seinem Sohn

Diesen Jungen kann Dieter Bohlen (63) nicht leugnen: Maurice Cassian Bohlen (12) nennt sich Cassz und hat einen eigenen Youtube-Kanal. Der Sohn aus Dieters Beziehung mit Estefania Küster (33) ist seinem berühmten Vater wie aus dem Gesicht geschnitten.

Dieter Bohlen: Drama um seinen Sohn

Doch nicht nur optisch erkennt man Parallelen zwischen Vater und Sohn: Maurice hat offenbar die große Klappe seines Papas geerbt. Liebt es, sich im Rampenlicht zu sonnen. In den Videos kommt eines ganz klar rüber: Der Junge ist gierig nach Aufmerksamkeit! Der seines Vaters?

Wie verzweifelt ist Dieters Sohn?

Mama Estefania hat seit drei Jahren kein Wort mehr mit ihrem Ex gewechselt. Es liegt nahe, dass sich der Kontakt zwischen Maurice und Dieter ebenso mau gestaltet. Dabei sind seine Lieben das Wichtigste: „Die Familie geht in allen Belangen vor!“ Warum muss sich der Teenager dann so bemühen, um seinen Vater zu beeindrucken? Weiß er sich nicht anders zu helfen? Ist das sein Schrei nach Liebe? Hoffentlich kümmert sich Dieter um ihn, denn sein Sohn wirkt verzweifelt!