Dieter Bohlen: Es ist offiziell! Er lässt die Bombe platzen

Darauf haben die die Fans so lange gewartet! Dieter Bohlen verkündete jetzt die Jubel-News.

Die Mega- um reißen einfach nicht ab! Erst kürzlich verkündetet der Poptitan, dass er wieder auf Tour gehen wird. Innerhalb kürzester Zeit waren die Tickets vergriffen. "Ja, man ist gerührt. Ich bin ganz ehrlich, das ist schöner als eine Gold- oder Platinplatte", freute er sich gegenüber .

Neues Album von Dieter Bohlen

Doch damit nicht genug! Dieter hat noch mehr Pläne. "Ich hab mir gestern Nacht ausgedacht, ich werd' ein neues Album machen", erzählte er. "Ein Album, wo ich selber singen werde, ein paar neue Titel, ein paar ältere Titel. Ich werde zum Beispiel 'You're my Heart, You're my Soul' selber mal singen. Ich will aber auch neue Titel komponieren." Er ist sich nur noch nicht sicher, ob auf Deutsch oder Englisch. Im Juni soll seine neue Platte auf den Markt kommen.

Dieter Bohlen: Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht!

Zoff mit Carina?

Und was hält seine Carina von den Plänen? "Die weiß das noch nicht mit dem Album. Sie kann ja RTL gucken. Wegen der Konzerte läuft die schon Amok", erzählte Dieter. Lässt sich nur hoffen, dass es deswegen nicht zu einem fiesen Streit im Hause Bohlen kommt...