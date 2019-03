Reddit this

ist seit Jahrzehnten erfolgreich im Musikbiz. Über 100 Millionen Platten hat er im Laufe seiner Karriere verkauft. Besonders mit Modern Talking feierte große Erfolge - auch im Ausland. Doch dann kam der Bruch mit Thomas Anders. 2003 standen die beiden das letzte Mal gemeinsam auf der Bühne.

Modern Talking kehrt zurück!

Jetzt die Mega-Überraschung! Dieter Bohlen verkündet via , dass Modern Talking ein Comeback feiert. "Alle Follower haben es sich gewünscht: Nach 16 Jahren werde ich mein erstes und einziges OpenAir Konzert machen. In der Zitadelle Berlin am 31.8.19. Die ersten Tickets gibt es ab Mittwoch für alle BildPlus Abonnenten auf www.bild.de/Bohlen und ab Donnertag auf www.myticket.de ich freu mich wahnsinnig auf #dasMEGAopenair", schreibt er.

Dieter Bohlen: "Es wird ein riesen Ding"

Und was ist mit Thomas Anders? Der ist leider nicht mit von der Partie. Kleiner Wermutstropfen: Dieter wird während des Events auch Songs seines Soloprojekts Blue System und ausgewählte " "-Songs performen. "Es wird ein riesen Ding. Wir werden einen ganz, ganz tollen Abend zusammen verbringen!", verspricht er.

Seine Fans sind komplett aus dem Häuschen. "Woooow. Was für eine tolle Info. Freu mich schon sehr drauf", "Das find ich affenstark" und "Ich traue meine Ohren nicht, kann mich mal jemand kneifen!? ", lauten nur einige der vielen begeisterten Kommentare.