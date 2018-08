Dieter Bohlen: Es ist offiziell! Pietro kommt zurück zu DSDS!

Welch wundervolle Neuigkeiten von und ! Obwohl in der letzten Zeit immer wieder darüber spekuliert wurde, dass Pietro in der nächsten " "-Staffel ein Comeback planen würde, wurde dazu nie eine offizielle Bestätigung abgegeben - bis jetzt!

Pietro Lombardi: Neue Freundin? Diese Promi-Dame hat offenbar sein Herz erobert

Dieter Bohlen lässt "DSDS"-Pietro Lombardi Bombe platzen

Wie Dieter nun in seinem " "-Feed verkündet, können sich alle "DSDS"-Fans in der nächsten Staffel schon auf ein ganz besonderes Highlight freuen: Ex-"DSDS"-Teilnehmer Pietro Lombardi wird diesmal als Jury Mitglied mit von der Partie sein! Welch Sensation! So berichtet Dieter: "(...) Es hat geklappt: 'Unser lieber, lieber Pietro ist endlich in der DSDS-Jury (...)!'" Dass diese wundervolle Nachricht nicht lange unkommentiert bleibt, ist klar...

Dieter Bohlen & Pietro Lombardi: Ihre Fans freuen sich auf "DSDS"!

Wie unter Dieters Post deutlich wird, hat er mit dieser Nachricht bei seinen Followern voll ins Schwarze getroffen! So kommentieren sie den Post: "Zum Glück hat es geklappt! Das wird richtig mega. Freu mich schon voll und er hat es auf jeden Fall auch verdient" sowie "Beste Entscheidung! Die Staffel wird grandios! Das passt mit PIE". Mehr Fan-Euphorie geht echt nicht! Und auch Pietro gab dazu bereits ein Statement ab! So verkündet er ebenfalls via "Instagram": " (...) Ich sitze in der DSDS-Jury. Es ist für mich so ein schönes Gefühl wieder in meine Heimat zurück zu kehren. Ich bin wirklich sprachlos (...)". Mit besseren Nachrichten hätten uns beide definitiv nicht überraschen können...