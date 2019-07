Dieter Bohlen: Es ist soweit! Er verkündet die wundervollen News

ist ein echtes Phänomen. Seit Jahrzehnten begeistert er in der Jury von " " und " ", produziert Songs für namhafte Künstler und bespaßt seine 1,3 Millionen -Follower. Doch damit nicht genug! Nach 12 Jahren veröffentlicht er jetzt wieder ein eigenes neues Album: "Dieter feat. Bohlen – Das Mega Album". Auf drei CDs hat er seine alten Modern Talking-Hits neu eingesungen.

Dieter Bohlen begeistert seine Fans

"Album, Box, Picture Disc sind heute da! Freut mich, wenn es euch gefällt", verkündet er heute stolz auf seinem Instagram-Account. Dazu gibt er einen kleinen Vorgeschmack, was man erwarten kann. In einem kurzen Clip trällert er seinen Mega-Hit "Brother Louie" - und die Fans sind völlig aus dem Häuschen. "Ich feier dich so. Du weißt wie es geht", "Nachher geht's ab in die Vergangenheit mit deiner CD. Habe jetzt schon Gänsehaut, wenn ich dran denke" und "Hört sich genauso mega an wie früher. Auch ohne Thomas Anders rockst du das Ding", freuen sich seine Follower.

Dieter Bohlen & Carina: Zuckersüße Liebes-News

Das erwartet die Zuschauer bei der Tour

Und es geht noch weiter! Im September geht Dieter auf große Deutschland-Tour. "Bei der Tour geht es ja nicht darum, dass Dieter den besten Sänger sucht. Es ist nicht so wie bei , der auf die Bühne kommt und seine Titel singt. Ich präsentiere vor allem meine Instagram-Rubriken, erzähle die Geschichten hinter den Songs und mache mit den Leuten Quatsch", verrät Dieter der Deutschen Presse-Agentur. Na dann können sich die Fans ja auf etwas freuen...