Dieter Bohlen: Falsches Spiel - jetzt zeigt er sein wahres Gesicht!

Wer die Bühne talentfrei erobern will, weiß spätestens nach einem Auftritt vor dem Pop-Titan Dieter Bohlen (64), dass das eher nach hinten los geht. Auch wenn Dieter vor dem Beginn der neuen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" seuselte, die fiesen Kommentare zurückzuschrauben, kann er sich bei einigen Möchtegern-Sängern einfach nicht beherrschen.

"Du singst, als hätte eine Ziege verschluckt", tadelte Bohlen eine DSDS-Kandidatin in der Sendung. Dabei fing alles so vielversprechend an. Denn noch im zeigte sich der sonst so spitzzüngige von seiner gefühlvollen Seite. Nimmt seine Fans und Follower auf mit in seinen völlig harmlosen Dieter-Alltag. In "Dieters Tagesschau" (ja, richtig gelesen), erzählt der 64-Jährige von seiner liebevollen Carina und gibt sogar Diättipps.

Bohlen-Kurs statt Kuschelkurs

Bleibt die Frage, ob sein neuer Instagram-Status als "Life-Coach" alles nur eine riesige Show ist. Schließlich gab er breits hämisch zu, dass er sich schon auf die schlechten Kandidaten freue. Und nicht nur Dieter Bohlen, die Zuschauer sich sicherlich auch. Wäre ja auch nicht "Deutschland sucht den Superstar" ohne die witzigen Teilnehmer. Denn so wie die sich anstregenden gut zu singen, muss Dieter sich sicherlich bemühen bei solchen Fällen nett zu bleiben ...