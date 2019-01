Dieter Bohlen: Familien-Tragödie im Urlaubsparadies

Reddit this

Den Jahreswechsel verbrachten und seine schöne Freundin Carina auf den Malediven. Ein ungetrübter Urlaub in der bekanntesten Postkartenidylle, sollte man meinen. Doch in dem malerischen Ferienparadies spielte sich eine bittere Familientragödie ab. Denn zur selben Zeit stand wenige Kilometer entfernt ein blonder Junge am Strand, der dem Pop-Titan zum Verwechseln ähnlich sieht. Es war Maurice Cassian, genannt Cass, Sohn des Musikproduzenten aus der Beziehung mit . Auch er verbrachte die Feiertage auf der Inselgruppe.

Dieter Bohlen: Trauriges Familiendrama

Wie sehr hätte er sich über ein Lebenszeichen seines Vaters gefreut! Doch die beiden trafen sich nicht, wussten nicht mal voneinander. Denn kurz nach der Geburt trennte sich Dieter Bohlen 2006 von Estefania. Seitdem gibt es keinen Kontakt. Was für ein Drama! Obendrein beschreibt Dieter Bohlen seine Beziehung zu , mit dem er in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ sitzt, wie ein Vater-Sohn-Verhältnis. „Der ist ja wie mein kleiner Sohn“, erklärt Bohlen ihre Verbindung. „Wir schreiben immer, egal wo wir sind.“ Oh je!