Dieter Bohlen: Familiendrama in der Luxus-Villa!

Oh je! Traurige Neuigkeiten von Dieter Bohlen! Wie nun enthüllt wurde, sollen sich in der Familienvilla dramatische Szenen abspielen...

Am letzten Nikolaustag waren die Kinder von Dieter Bolhen den Tränen nah! Der Grund: Die süße Amelie und ihr Bruder Maximilian mussten erneut auf ihren Papa verzichten...

Dieter Bohlen ist immer unterwegs

Dieter war zu diesem Zeitpunkt nämlich in Wien und sang. Traurige Szenen wie diese spielen sich schon seit Monaten zu Hause bei dem Pop-Titan ab. Der Workaholic ist als Juror von " " und "Deutschland

sucht den Superstar" unterwegs – oder auf Tournee. Die Kinder bleiben bei ihrer Mutter Carina zurück und vermissen ihn schrecklich. Vor allem Amelie leidet fürchterlich! "Die hat echt geheult, als sie gehört hat, dass ich 2020 wieder eine Tournee machen will", heißt es in "Freizeizwoche".

Carina war enttäuscht

Und auch Carina fand es nicht gut, dass Dieter so oft unterwegs war. "Wegen den Konzerten lief die schon Amok". Um die Beziehung zu retten, hat der Niedersachse bis auf zwei Termine alle Shows für 2020 abgesagt. Ja, er denkt jetzt sogar über ein weiteres Baby mit seiner schönen Freundin

nach. "Also jede Fußballmannschaft hat elf Leute und ich bin erst bei sechs. Das kann noch weitergehen“, so der Musiker. Außerdem holte er seine große Liebe beim Abschlusskonzert in München auf die Bühne und machte ihr öffentlich eine romantische Liebeserklärung. Hoffentlich bleibt es nicht nur bei der netten Charme-Offensive…

Große Sorge um Dieter! Wie geht es ihm wirkllich?