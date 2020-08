Dieter Bohlen: Fiese Attacke gegen Carina!

Eigentlich wollte Carina sich nur in Ruhe die Sonne genießen. Auf einer Liege direkt am Pool hat es sich die 36-Jährige gemütlich gemacht. Doch dann der Schock! Plötzlich schleicht sich Dieter von hinten an, grinst in die Kamera - und schubst Carina schließlich - inklusive Liege und Handtuch - ins Wasser. "Alles nur Spaß", stellt der "DSDS"-Juror auf Instagram klar. Ob Carina darüber wohl auch so lachen kann?