Dieter Bohlen: Fiese Attacke gegen Stefan Raab!

Stefan Raab will es nochmal wissen! Nach seinem Rückzug plant er jetzt eine neue TV-Show. Bei "FameMaker" soll der nächste Star von morgen gefunden werden. Die Kandidaten müssen unter einer schalldichten Kuppel ihr Können unter Beweis stellen. Die Jury wird sie nur anhand der Performance in die nächste Runde schicken. Also das Gegenteil von "The Voice". "Erfolg entsteht nicht auf den Stimmbändern, Erfolg entsteht im Kopf", erklärt der Entertainer.