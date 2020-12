Dieter Bohlen: Fiese Klatsche gegen den Poptitan!

Der DSDS-Star genießt seinen Urlaub, doch die Fans haben dafür so gar kein Verständnis! Und das lassen sie ihn auch spüren!

"Ist das das richtige Zeichen in der jetzigen Zeit wo viele Menschen um Ihren Arbeitsplatz bangen, in Kurzarbeit sind oder sogar schon Ihren Job verloren haben .... die Position als Vorbild hast du damit nicht gut gespielt....", schreibt einer bei Instagram. "Ich finde das so unmöglich wie er sich verhält", meint ein anderer. Und ein dritter schreibt: "Corona und die Malediven? Darf das nur ein Herr Bohlen..."

Andere finden aber, dass der Urlaub völlig verdient sei. Erstens herrsche schließlich kein Reiseverbot und zweitens würde Dieter Bohlen hart für sein Geld arbeiten.

Dieter selbst jedenfalls scheinen die Kommentare nichts anzuhaben. Er lässt es sich in der Sonne gut gehen und genießt die Freizeit...

