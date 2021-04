Dieter Bohlen: Fiese Attacke nach dem "DSDS"-Finale

Doch damit nicht genug. Auch sein Nachfolger Thomas Gottschalk bekam mal wieder sein Fett weg. Nachdem Dieter schon über seine "neu gekaufte Zähne" und seine "Oma-Frisur" lästerte, schoss er am Wochenende erneut gegen ihn. Der Musikproduzent kommentierte seinen Spruch "Dieter ist Geschichte, ich bin Legende" mit den Worten: "Super sympathisch der Mann. In der Welt der Egomanen spielt er in einer eigenen Liga mit." Eines ist sicher: Es wird sicherlich nicht die letzte Spitze gewesen sein…

Wer waren nochmal die Zweitplatzierten der letzten Staffeln? Das erfahrt ihr im Video: