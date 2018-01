Dieter Bohlen: Große Sorge um den DSDS-Juroren!

Am Samstag ist um 20:15 die dritte Show von DSDS auf "RTL" zu sehen. Im Gegensatz zu der Jury, können sich die Fans entspannt vor dem Fernseher zurücklehnen und von dort aus die skurrilen Kandidaten-Auftritte mitverfolgen. Dieter Bohlen und Co. haben es weniger gemütlich - sie sind live mit dabei. Am Samstag scheint es dabei besonders "bunt" zu zugehen. Um genau zu sein so "bunt", dass Dieter Bohlen von dem Juroren-Stuhl gehauen wird. Die Fans sind in großer Sorge! Geht es dem Pop-Titan gut?

Das Baby ist da! Dieter Bohlen zum 6. Mal Papa

Dieter Bohlen haut es vom DSDS-Stuhl

Die Zuschauer können sich am Samstag schon jetzt auf das volle DSDS-Programm freuen. Die Kandidaten in der kommenden Show lassen auch diesmal nichts aus, um eine Runde weiter zu kommen. Von Bestechungsversuchen bis hin zu einer Tattoo-Erpressung. Es ist für jeden was dabei. Besonders Dieter Bohlen scheint mal wieder im Fokus einiger DSDS-Teilnehmer zu stehen. Mit allerhand verrückten Ideen, probieren sie die Aufmerksamkeit des Pop-Titanen zu erregen. Normalerweise scheint Dieter auf solche Attacken vorbereitet zu sein. Bis jetzt! Am Samstag geht es diesmal so weit, dass es den DSDS-Juroren aus seinem Stuhl haut.

Dieter Bohlen: Seine Fans sind besorgt!

Warum Dieter Bohlen aus seinem juroren-Stuhl gerissen wird, ist bist jetzt noch unklar. Seine Fans sind jedoch schon jetzt in voller Sorge, dass es ihrem Idol gut geht. Ob Dieter seinen Sturz unbeschadet überstehen wird und was der Grund dafür war, erfahren wird morgen um 20:15 in der nächsten DSDS-Show bei "RTL". Wir können also gespannt sein!