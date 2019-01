Dieter Bohlen: Heftige Attacke gegen den DSDS-Juror!

Es liegt schon rund 20 Jahre zurück, dass und ein Paar waren. Dennoch scheint sie mit ihm noch immer nicht ganz abgeschlossen zu haben. Denn in einem Interview erklärt sie, dass der Musikproduzent keine ernsthaften Absichten mit seiner derzeitigen Freundin Carina Walz habe.

Naddel erhebt schwere Vorwürfe gegen Dieter Bohlen

Naddel meint, er nutze sie nur aus, um Geld zu verdienen. Seit einigen Monaten hat Dieter Bohlen einen -Account, wo auch immer mal wieder Carina auftaucht – Naddel glaubt, dass sie das gar nicht will, aber Dieter Bohlen das voll ausnutzen würde.

"Ich glaube, das macht er, weil er denkt, so verdient er mehr. Er ist ja so raffgierig. Vielleicht muss jetzt Carina ran und auch ein bisschen Kohle verdienen", erklärt seine Ex in der „OK!“. "Ich musste das damals auch. Und gekriegt habe ich nichts davon! Es hieß: Du bist doch meine Partnerin. Du kriegst was zu essen, hast 'ne warme Bude und ein warmes Bett“, sagt sie weiter.

Sie kritisiert auch die gemeinsamen Auftritte des Paares. "Mir kommt das seltsam vor: Schön in Österreich für die Kameras posen… Ich glaube, das hat er getan, weil in den Medien von einer angeblichen Liebeskrise berichtet wurde", sagt sie weiter.