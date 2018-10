Dieter Bohlen: Heftige Attacke gegen DSDS-Jury

Reddit this

Die Jury wird komplett ausgetauscht bei . In der nächsten Staffel werden und neben sitzen.

Produzent Mousse T., Schlagerstar und Glasperlenspiel-Sängerin Carolin Niemczyk saßen in der letzten Staffel in der Jury. Ein Follower schrieb bei dazu: "Die letzte Jury war 'ne Katastrophe. Hat so gar nicht zu dir gepasst. Meine Meinung“, meint er. Dieter Bohlen antwortet darauf: "Meine auch."

Dieter Bohlen rechnet mit DSDS-Jury ab

Der Poptitan selbst hatte offenbar keine gute Meinung seiner alten Kollegen. Erst kürzlich äußerte der Chef-Juror Kritik: "Die meisten Juroren wollen meist nur ihre CDs verkaufen und gut aussehen. Wenn die dann 6 Stunden brauchen, um dann so auszusehen, wie sie sein wollen, macht mich das fertig", sagte er bei einem PR-Event zu InTouch Online.