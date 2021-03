Dieter Bohlen: Heiratet er jetzt seine Carina?

Die Meldung kam überraschend: Dieter Bohlen verlässt die beiden Top-Formate "DSDS" und "Das Supertalent". Bisher war er dort immer eine unangefochtene Größe. Doch beim Sender "RTL" brodelte es wohl schon länger. In einem Geheimtreffen sollte seine Gage gekürzt werden. Für Dieter ein No-Go! Jetzt werden hinter den Kulissen die Messer gewetzt. Bohlen will sogar juristisch dagegen vorgehen. Immer an seiner Seite: Freundin Carina. Sie kümmert sich um die gemeinsamen Kinder Amelie (9) und Maximilian (7), stärkt ihren Dieter und hält ihm den Rücken frei. Zuletzt genossen sie noch einen romantischen Familienurlaub auf den Malediven. Bisher antwortete Dieter auf die Frage nach einer Heirat laut "Das Neue" immer "Irgendwann bestimmt." Genügend Zeit für eine Hochzeit hätte der Hit-Garant jetzt in jedem Fall. Seinen Sänger für die Hochzeitsmusik hat Bohlen übrigens schon längst bestellt: "Supertalent"-Gewinner Nick Ferretti (30) soll die Trauung musikalisch untermalen. Es fehlt nur noch der Antrag …