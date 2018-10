Dieter Bohlen: Hier zeigt er sich erstmals mit der neuen Jury!

Alle -Fans stehen schon jetzt in den Startlöchern und können den Start der kommenden Staffel kaum abwarten. Heute gehen die Castings zum ersten Mal in die nächste Runde, sodass die Jury wieder alle Hände voll zu tun hat, um den nächsten Superstar zu küren. Wie sehr sich über seinen neuen Juroren Mitglieder freut, zeigt der Pop-Titan nun in seiner " "-Story!

Ella Endlich: Heftige Attacke gegen Dieter Bohlen!

Dieter Bohlen und die neue DSDS-Jury

Via "Instagram" zeigt sich Dieter nun erstmals mit seinen neuen Juroren Kollegen und stellt seinen Fans in einem kurzen Clip seine neuen Kollegen vor. , Xavier Naido und Oana Nechiti werden in der kommenden Staffel neben Dieter Bohlen platznehmen und über die Kandidaten entscheiden. Wie glücklich Dieter mit seinen neuen Jury-Mitgliedern ist, bringt der Star vor allem durch einen Satz zum Ausdruck. So beteuert er: "Die beste Jury aller Zeiten." Das dieser "Instagram"-Posts von seinen Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist klar...

Dieter Bohlen: Seine Fans freuen sich über die neue Jury!

Wie unter Dieters Beitrag deutlich wird, hat er damit bei seinen Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren diese: "Geile Jury. Sau cool mit Oana" sowie "Mega Jury! Da freut man sich drauf." Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum!