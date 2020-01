Dieter Bohlen: Hilflos muss er mit ansehen, wie sein Freund leidet

Mit Männerfreundschaften hat (65) eigentlich nicht so viel am Hut. Doch es gibt einen, der ihm besonders ans Herz gewachsen ist: (27). „Er ist mein Bro, wie man so schön auf Hochdeutsch sagt. Er ist echt mein Junge.“ Und Jungs nennen heute einander „Bro“, wenn sie Leid und Freud miteinander teilen und sich gegenseitig beistehen wollen und können. Gerade jetzt ist da Dieters Unterstützung gefragt: Denn Pietro ist seit der Trennung von seiner Frau Sarah (27) seit vier Jahren unfreiwillig Single.

Dieter Bohlen spielt Amor

„Man ist erfolgreich, das ist die eine Sache. Aber am Ende des Tages, wenn ich zu Hause die Tür aufmache, dann bin ich alleine. Ich bin einsam“, gesteht er verzweifelt. Kein Geld der Welt könne daran etwas ändern. Da kann Dieter Bohlen natürlich nicht tatenlos zusehen, wenn sein junger Freund nachts alleine in die Kissen weint. Bei der Castingshow „ “, in der Pietro 2011 auch seine Sarah kennenlernte, sitzen beide in der Jury – hier soll der Einsame eine neue Liebe finden!

Doch keine der bisherigen Kandidatinnen konnte das Herz des gebürtigen Karlsruhers erobern. Hilflos muss Dieter mit ansehen, dass er seinen „Bro“ damit nur noch tiefer in die Verzweiflung stürzt. Liegt es vielleicht daran, dass Pietros Ex Sarah gerade mit einem neuen Lover hat und ihrem „Dancing on Ice“-Partner Joti Polizoakis (24) im zärtlichen Liebesurlaub ist? Ihr neues Glück muss Pietro weh tun – vor allem, weil auch noch das gemeinsame Söhnchen Alessio (4) dabei ist.

