Dieter Bohlen: Hochzeits-Hammer! Jetzt platzt die doppelte Bombe

Gerade verbringt der Musikproduzent gemeinsam mit der attraktiven Brünetten ein paar Tage auf den Malediven. Und dort lassen sie es sich richtig gut gehen: Dieter postet Fotos vom Meer, vom Sonnenuntergang, erklärt, einige Freunde und die Familie wären auch dabei... Etwa weil es was zu feiern gibt? Weil die beiden Turteltauben im Urlaubsparadies wie so viele Paare die Ringe tauschen wollen? Es wäre so schön, schließlich geht Carina mit dem 68-Jährigen durch dick und dünn, in guten wie in schlechten Tagen, stand ihm auch nach dem bitteren Aus bei „DSDS“ und „Supertalent“ im letzten Jahr zur Seite.

Abgeneigt, zum dritten Mal den Bund fürs Leben zu schließen, war Dieter ja nie! Jedenfalls ließ er zuletzt immer wieder Andeutungen fallen, dass er auf jeden Fall um Carinas Hand anhalten möchte. So auch, als er in der „Supertalent“-Staffel von 2020 Sänger Nick Ferretti (32) vielsagend mit den Worten ankündigte: „Er darf sich gern schon mal warm singen...“, denn geheiratet werde „irgendwann bestimmt“. Vielleicht ist dieser Zeitpunkt ja jetzt endlich gekommen...

*Affiliate-Link