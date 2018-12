Dieter Bohlen & Carina: Hurra, das 7. Baby!

Zärtlich hält er den kleinen Hund im Arm. Immer wieder streichelt Dieter Bohlen (64) das wuschelige Knäul. So verschmust hat man den Pop-Titan lange nicht mehr gesehen. Liegt es vielleicht daran, dass der "Supertalent"-Juror wieder Vater wird? In einem Interview machte er jetzt vielsagende Andeutungen. Auf die Frage, ob er an weiteren Nachwuchs denkt, antwortete der Niedersachse: "Ich kann mir in meinem Leben alles vorstellen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Familiengestaltung abgeschlossen ist." Und was scheint seine Freundin zu den Baby-Plänen? Carina (34) lacht und pflichtet ihm glücklich bei: "Möglich ist alles!" Es wäre Dieters siebtes Kind!

Dieter Bohlen & Carina: Wundervolle Baby-News!

Dieter Bohlen ist ein guter Vater

Dass er ein guter Papa ist, daran lässt der Nordddeutsche keinen Zweifel: Jeden Abend liest er seinen Jüngsten Amelie (7) und Maximilian (5) vor und singt das Schlaflied "La-Le-Lu." Und noch ein Geheimnis verrät der Musikproduzent im Gespräch: Der Sex sei angeblich besser geworden in den zwölf Jahren, in denen Carina und er ein Paar sind. "Man kennt sich besser. Am Anfang war alles neu. Jetzt ist alles tiefer. Man kann zwischen den Worten lesen, was der andere so meint", erzählt . Dann steht dem dritten gemeinsamen Kind ja nichts im Weg!