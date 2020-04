Dieter Bohlen: "Ich bete jeden Abend!" Große Sorge beim Pop-Titan!

Eigentlich ist Dieter Bohlen für seine lockere und optimistische Art bekannt. Doch die aktuelle Zeit geht auch an dem Pop-Titan nicht spurlos vorüber...

Dieter Bohlen ist in großer Sorge

Wie Dieter nun berichtet, macht er sich momentan viel Gedanken darüber, wie alles weitergehen soll. Vor allem hat er große Sorge um seine Liebsten. So erklärt Dieter gegenüber " ": "Was nützt mir ein Sommerurlaub in Mallorca und irgendjemanden in meiner Familie? An erster Stelle muss doch unsere Gesundheit kommen. Ich bete jeden Abend!" Ehrliche Worte, die intime Einblicke in Dieters Innerstes geben. Den Kopf in den Sand stecken, kommt für Dieter jedoch nicht in Frage!

Dieter lässt sich nicht unterkriegen

Obwohl sich Dieter momentan viele Gedanken macht, will er seinen Kindern ihren Alltag so normal wie möglich gestalten. So erklärt er über das Homeschooling: "Also wir haben das eingeteilt hier, das Homeschooling. Ich mache Sport mit den Kindern." Er ergänzt schmunzelnd: "Carina macht Mathe und Deutsch und malen ein klein bisschen. Musik mache ich natürlich auch. Die richtigen Fächer macht also Professorin Carina Walz." Auch den Kochlöffel schwingt Dieter jetzt ab und an: "Ich habe gekocht gestern, ohne Flachs! Nicht das schwierigste Gericht, Miracolli! Aber Miracoli kann ich! Ich verfeinere das mit Schlagsahne und sowas. Und die Kinder mögen es auch." So privat erlebt man Dieter definitiv selten…

