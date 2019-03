Dieter Bohlen: Instagram-Zoff mit Sängerin Namika

Der Streit zwischen und Namika geht in die nächste Runde. Nachdem der Juror bei „ “ zuvor an dem musikalischen Talent der Sängerin gezweifelt hatte, ist die Situation nun endgültig eskaliert.

Hat Dieter Bohlen Namika blockiert?

Scheinbar hat der Poptitan Namika auf blockert. "Auf jeden Fall musste ich ihm in seiner Insta-Story mal 'ne Kostprobe von seinem eigenen Geschmack geben und ich glaube, das hat ihm nicht so gut geschmeckt – er hat mich immer noch blockiert“, erzählt sie dem Radiosender „98.8 FM". „Auch ein richtiger Losermove! Sorry, Dieter! Aber es ist so."

Doch wie kam es eigentlich zu dem Streit? "Also, die hatten mich angefragt für die Jury – dreimal seit Beginn. Ich hatte abgesagt, weil ich das nicht gefühlt hab’ und auch irgendwie finde, dass die Sendung nicht so zu mir passt", erzählt die Frankfurterin. "Keine Ahnung, vielleicht hat es das Ego nicht so gut verkraftet." Oh je!