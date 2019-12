Dieter Bohlen: Intime Beichte! Jetzt spricht er erstmals über seine Kinder!

Huch, so kennen wir Dieter Bohlen ja gar nicht! In einer intimen Beichte gibt der Pop-Titan nun private Einblicke in sein Familienleben...

Eigentlich ist Dieter Bohlen dafür bekannt, dass er sich so gut wie nie zu privaten Themen äußert! Umso verwunderlicher somit die jüngste Nachricht von dem Pop-Titan. Völlig unverblümt plaudert Dieter nämlich nun über seine Kinder...

Dieter Bohlen spricht über seine Sohn Max

Wie Dieter nun berichtet, wartet auf seinen Sohn Max im kommenden Jahr ein ganz besonderer Meilenstein. Der Bohlen-Spross wird nämlich eingeschult und kann es schon jetzt kaum abwarten, die Schulbank zu drücken. So erzählt Dieter gegenüber " ": "Max kommt jetzt nächstes Jahr in die Schule." Dieter und Max üben dafür jetzt schon kräftig. So ergänzt der stolze Papa: "Man muss mit denen jeden Buchstaben, bis die den dann kennen, lernen – das ist ein A und so. Und wie war noch ein H? Ja, das Ding mit der Leiter." Wie süß! Doch damit nicht genug...

Dieter will kürzertreten

Obwohl Dieter aus der deutschen Promi-Landschaft nicht wegzudenken ist, erklärt der Pop-Titan über seine Pläne fürs kommende Jahr und die bevorstehende Einschulung von Sohn Max: "Das kommt jetzt alles wieder und das macht mir auch Spaß. Da werde ich natürlich auch mehr Gas geben. Also, mehr mit den Kindern Schularbeiten machen. Ich hole die sowieso immer ab, wenn ich zu Hause bin. Die Zeit muss einfach gut eingeteilt werden. Da ist dann eben kein Platz für rote Teppiche, blöde Partys und doofe Leute." Ehrliche Worte, die zeigen: Dieter ist ein absoluter Familienmensch!

