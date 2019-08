Dieter Bohlen: Jetzt bricht alles über ihm zusammen!

Am vergangen Wochenende zelebrierte das "Supertalent" den diesjährigen Auftakt. Vor allem für ein aufregender Moment. Schließlich feierte sie ihr Juroren-Debüt, nachdem Dieter sie für die Show als Jury-Mitglied gewinnen konnte. Doch jetzt das Traurige...

Sarah Lombardi: Pietro lüftet ihr süßes Geheimnis!

Dieter Bohlen holt Sarah Lombardi zum "Supertalent"

Erst vor einigen Wochen verkündete Sarah Lombardi die tolle Botschaft, dass sie ab sofort als neue Jurorin beim "Supertalent" mit von der Partie ist. Die Freude stand ihr damals sichtlich ins Gesicht geschrieben. Aber auch und Sarahs Ex brachten via "Social Media" ihrer Begeisterung über Sarahs neuen "Supertalent"-Juroren-Job zum Ausdruck. Am Samstag dann der große Tag! Sarah nahm erstmals neben Dieter und Bruce am Jurorenpult platzt. Doch was folgte, war ein regelrechter Shitstorm...

Dieter wird hart angefeindet

Wie via "Social Media" deutlich wird, sind Dieters Fans von seiner Entscheidung, Sarah in die "Supertalent"-Jury zu holen, überhaupt nicht begeistert. So kommentieren sie: "Dieter, ich feiere dich ja für deine Disziplin und deinen Erfolg, aber, dass du mit der noch was machen kannst, verstehe ich null. Die Alte hat Pietro komplett versucht fertigzumachen und hat ihn überall blamiert" sowie "Der Moment, wenn man mit der Frau in der Jury sitzt, die den Mann betrogen hat, mit dem man in der anderen Jury sitzt." Autsch! Dieters Community hat scheinbar immer noch nicht den Rosenkrieg zwischen Sarah und Pietro vor drei Jahren vergessen.

Was Dieter wohl über die harten Anfeindungen seiner Fans denkt? Bis jetzt gab er dazu noch kein Statement ab. Bleibt nur zu hoffen, dass sich der Pop-Titan und Sarah davon nicht die Stimmung vermiesen lassen. Widersacher gibt es schließlich immer...

