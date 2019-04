Dieter Bohlen: Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht!

Reddit this

Es wird nicht ruhig bei und . Vor einem Jahr gaben die beiden ihre berufliche Trennung bekannt. Doch dann die Überraschung! Wie es kürzlich hieß, sollen sie jetzt für zwei Songs von Andreas neuem Album wieder zusammengearbeitet haben. Alles Quatsch, behauptet Dieter!

Andrea Berg: Zauberhafte Glücks-News!

Andrea Berg und Dieter Bohlen: Zusammenarbeit für neues Album?

Wie "Bild" kürzlich berichtete, sollen sich Andreas und Dieters Berufswege wieder gekreuzt haben. So erklärte die Sängerin dem "Blatt": "Die beiden neuen Songs 'Du musst erst fallen' und 'Davon geht mein Herz nicht unter' entstanden nach einem langen, sehr emotionalen Gespräch (A.d.R. mit Dieter) in Hamburg." Viele ihre Fans gingen nach dieser Aussage davon aus, dass Andreas Songs für ihr Album "Mosaik" in einer Zusammenarbeit mit Dieter entstanden sind. Doch nun die Auflösung...

Dieter Bohlen spricht Klartext

Obwohl sich alle Bohlen-Berg-Fans sicherlich über eine Kooperation der beiden gefreut hätten, erklärt Dieter nun via " ": "Glaubt den Käse nicht und natürlich auch, ich hatte mit Andrea Berg nie einen Streit, aber ich arbeite jetzt auch nicht mehr mit ihr zusammen, einfach, äh, ja und produziert hab ich ehrlich gesagt auch nix." Von einer Zusammenarbeit der beiden kann somit nicht mehr die Rede sein.