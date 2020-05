Dieter Bohlen: Jetzt kommt die traurige Wahrheit ans Licht!

Reddit this

Seit Jahren sind und aus dem deutschen nicht wegzudenken. Doch wie nun berichtet wird, könnte die Casting-Show im nächsten Jahr auf der Kippe stehen...

DSDS ist in Gefahr

Wie nun durch "UFA-"Chef Nico Hofman gegenüber "Bild" erläutert wird, könnte die Corona-Krise auch der kommenden DSDS-Staffel einen Strich durch die Rechnung machen. So erklärt er: "Wenn die Richtlinien so bleiben, wie sie momentan sind, wird es mit großer Wahrscheinlichkeit keinen Recall mit großen Reisen geben können." Er ergänzt: "Dann werden wir auch keine 200 oder 300 Bewerber zum DSDS-Casting bitten können." Oh je! Nicht nur für die DSDS-Fans ein wahrer Schock! Auch Dieter Bohlen und der Jury wird diese Nachricht definitiv zu schaffen machen. Doch es besteht noch Hoffnung...

Hat DSDS noch eine Chance?

"Ich habe aber immer noch die leise Hoffnung, dass wir aus der Krise schnell wieder herauskommen", berichtet Nico Hofman weiter und erklärt, dass er und sein Team sich im schlimmsten Fall auch schon über einen Plan B Gedanken gemacht haben. So ist es wahrscheinlich, dass " " die "DSDS"-Castings online stattfinden lassen wird, so wie es sich der Sender für " " überlegt hat. Wie es für die beliebte Casting-Show wohl weiter geht? Wir können gespannt sein...

