Dieter Bohlen: Jetzt lässt er die Baby-Bombe platzen!

Na das ist mal eine Überraschung! Obwohl sich Dieter Bohlen zu privaten Themen eher bedeckt hält, plaudert er nun ganz unverblümt über Babys und darüber, wie er sich die Zukunft vorstellt...

Dieter Bohlen und Carina sind überglücklich

Seit 13 Jahren gehen und seine Carina nun schon gemeinsam durchs Leben und wirken nach wie vor so verliebt wie am ersten Tag. So widmete Dieter seiner Carina erst kürzlich einen -Post zu dem er kommentierte: "Vor 13 Jahren. Da kannten wir uns ein paar Tage... und niemand hat an unsere Beziehung geglaubt. You can win if you want!" Zuckersüße Worte, die bei seinen Fans für jede Menge Begeisterung sorgten. Doch wie sieht es eigentlich bei ihm und seiner Carina mit dem Thema Nachwuchs aus?

Dieter plaudert über die Familienplanung

Wie Dieter nun berichtet, kann er sich gut vorstellen, nochmal Vater zu werden. So erklärt er gegenüber "OKmag.de": "Ja, natürlich. Ich kann mir alles vorstellen." Doch damit nicht genug. Er ergänzt: "Nein, es ist nichts in Planung, aber ich kann mir alles vorstellen. Also jede Fußballmannschaft hat elf Leute und ich bin erst bei sechs. Das kann noch weitergehen." Wow! Was für Hammer- ! Ob sich die Fans von Dieter wohl im nächsten Jahr auf Nachwuchs freuen können? Wir können definitiv gespannt sein...

